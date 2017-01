Nach "Grand Budapest Hotel", erneute Wes Anderson Produktion von Fox Searchlight - "Isle of Dogs"

09.01.2017, 13:07 Uhr

Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit zu THE GRAND BUDAPEST HOTEL fungieren Anderson, Scott Rudin, Steven Rales und Jeremy Dawson wieder als Produzenten, während Fox Searchlight Pictures den Film erneut zusammen mit Indian Paintbrush in die Kinos bringen wird. ISLE OF DOGS ist nach dem Oscar nominierten FANTASTIC MR. FOX der zweite Computer-animierte Film von Wes Anderson. Der in Japan spielende ISLE OF DOGS erzählt die Geschichte einer Odysee eines Jungen auf der Suche nach seinem Hund. Zur hochkarätigen Besetzung der Synchronstimmen gehören F. Murray Abraham, Bob Balaban, Bud Cort, Bryan Cranston, Greta Gerwig, Jeff Goldblum, Akira Ito, Scarlett Johansson, Harvey Keitel, Bill Murray, Kunichi Nomura, Edward Norton, Yoko Ono, Koyu Rankin, Liev Schreiber, Tilda Swinton, Akira Takayama und Frank Wood. Der Film wird voraussichtlich 2018 in die Kinos kommen.

“Wes Anderson gehört zu den talentiertesten Filmemachern seiner und jeder anderer Generation. Seine Fähigkeit kluge und unkonventionelle Drehbücher zu schreiben und diese auf eine unnachahmliche Weise auf die große Leinwand zu bringen, macht ihn zu einer einzigartigen Stimme im Filmgeschäft. Darüber hinaus ist er aber auch jemand, der als einer der wenigen die Brücke zwischen unabhängigen Arthouse Filmen und Blockbuster schließen kann“, sagen Nancy Utley und Stevel Gilula, die Präsidenten von Fox Searchlight Pictures. “Wir freuen uns sehr, die neue fantasievolle Welt von Wes Anderson kennenlernen zu dürfen“.