Saisonale Spezialität: Kürbis

05.10.2016, 20:00 Uhr

Kürbis-Cordon-bleu mit "Schritt für Schritt"-Anleitung zum Nachkochen

BEZIRK. Als Erstes die Kartoffeln für die Beilage schälen und kochen. In der Zwischenzeit für das Kürbis-Cordon-bleu die Hokkaidoscheiben wenn nötig noch schneiden, pfeffern und salzen. Beiseite stellen.Inzwischen Mehl, Ei und Brösel zum Panieren vorbereiten und das Öl in einer Pfanne (etwa zwei Zentimeter hoch) erhitzen. Achtung: nicht überhitzen! Zwei Kürbisscheiben mit Schinken und Käse belegen (Schinken immer Kontakt mit Kürbis) und die jeweils zweite Kürbisscheibe darauflegen. Nun rasch in Mehl, versprudeltem Ei und Bröseln panieren. Die Panier gut fest drücken. Die Cordon bleus im erhitzten Öl goldbraun herausbraten. Mit Küchenrolle leicht abtupfen. Am Teller mit Kartoffeln und Schnittlauch servieren.

Zutaten für zwei Personen

Von unserer Lehrlingsredakteurin Sonja Kucera

Zwei Esslöffel Butterschmalz ins Öl zum Herausbraten dazugeben, dies verleiht dem Kürbis-Cordon-bleu einen herzhaften Geschmack. Fertig ist ein schmackhaftes, saisonales Gericht.• 4 Scheiben vom Hokkaido-Kürbis (ca. 1 cm dick und geschält)• 4 Scheiben Schinken• 2 Scheiben Emmentaler (je nach Belieben)• Pfeffer, Salz• Mehl, 1 Ei und Brösel zum Panieren• Öl zum Herausbacken• Schnittlauch zum Garnieren• Kartoffeln als Beilage