Um acht Prozent mehr Rettungsfahrten im Vorjahr

10.02.2017, 15:16 Uhr

Mehr Rettungsfahrten

Zubau in Walding

Das Rote Kreuz Urfahr-Umgebung zog kürzlich eine Bilanz über die Sanitätseinsätze, also Fahrten mit dem Rettungswagen im Vorjahr. 28.500 Einsätze bedeutet ein Plus von acht Prozent gegenüber dem Jahr 2015. "Dies stellt die Rettungsleitzentrale, die Ortsstellen und Mitarbeiter vor große Herausforderungen", betont der Bezirksgeschäftsleiter Gerald Roth. Er vermutet, das hänge mit der Krankenhausreform zusammen: "Die Leute werden früher aus den Krankenhäusern entlassen, auch in der Nacht."Das Rote Kreuz hat sich in den vergangenen Jahren viel im sozialen Bereich engagiert. Am 21. Oktober wurde der zweite Sozialmarkt im Bezirk nach Ottensheim in Gallneukirchen eröffnet. "Der Markt hat sich bereits gut etabliert", sagt der Bezirksstellenleiter, Bezirkshauptmann Paul Gruber. Bei der Asylwerberbetreuung liege der Fokus zur Zeit vor allem auf Integration. Zirka 200 Stunden Deutschunterricht für jeden Flüchtling im Vorjahr und Nachhilfestunden für Kinder in Mathematik, Biologie und Chemie zählen zum Beispiel dazu.Eine Herausforderung für das Rote Kreuz in Walding werde ab Mitte März die Errichtung des Zubaus, so Gruber. "Die Ortsstelle platzt aus allen Nähten. Insgesamt 320 Mitarbeiter habe diese Ortsstelle. Teils müsse dann in Container ausgewichen werden, sagt der Bezirksstellenleiter.