Judo ASVÖ Landesmeisterschaften - SVG bester Verein in OÖ

21.01.2017, 19:16 Uhr

Unsere Kämpferinnen und Kämpfer holen sich sowohl bei den SchülerInnen als auch in der Altersklasse U18 und in der Allgemeinen Klasse jeweils den 1. Platz in der Vereinswertung. Insgesamt wurden 13 1. Plätze, 15 2. Plätze und 10 3. Plätze erkämpft. Diese tollen Leistungen spiegeln die hervorragende Jugend- und Trainerarbeit, die gute Führung unter Sektionsleiter Mag. Gerald Resch und das ausgezeichnete Vereinsklima wieder.