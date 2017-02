Philipp Bachl lief überlegen zur Goldenen

15.02.2017, 15:22 Uhr

Jeweils drei erste Plätze für Langlaufvereine aus Zwettl und Bad Leonfelden

SCHÖNEBEN. Die größten "Medaillenhamster" bei den Langläufern im Bezirk sind wie immer SU Raika Zwettl und SU Bad Leonfelden. Die Damenklasse bei der Landesmeisterschaft im freien Stil über 10 Kilometer sicherte sich in souveräner Manier Sandra Edelbauer (Sportunion Bad Leonfelden) vor Kerstin Gattermann. Nur eine Woche nach ihrem 15 km-LM-Titel gewann sie also wieder.Weitere Erfolge für SU Bad Leonfelden: Andreas Schwarz konnte als Gesamtdritter wieder hinter Alex Gotthalsmeder und Philipp Leodolter seine Klasse gewinnen. Komplettiert wurde der Erfolg des Leonfeldner Teams durch einen ersten Platz von Samuel Grasböck und durch zwei zweite Plätze für Annalena Schwarz und Manuel Schwarz.

Drei Goldene für Zwettl

Im Rahmen des Böhmerwaldlaufs siegte Philipp Bachl (SU Raika Zwettl) in der Allgemeinen Klasse über 30 Kilometer (Skating). Sein Landesmeistertitel war ungefährdet. Ein Top-Ergebnis erreichte Bachl kürzlich beim Visma-Ski-Classic-Rennen „Toblach-Cortina“ über 50 km. Im Kreis aller Weltklasse-Marathonläufer im Klassikstil belegte er als bester Österreicher Rang 49.Weitere LM-Goldmedaillen fuhren die Zwettlerinnen Magdalena Schwarz (Klassik, U18, Einzelstart) und Anja Grasböck (Skating, U16, Einzelstart) ein. Auch in den Klassenwertungen finden sich Zwettler Langläufer in guten Positionen. Allgemeine Klasse: 3. Matthias Enzenhofer und 4. Peter Pirngruber; AK III: 5. Karl Schimpl.