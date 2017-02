Recraft wurde ausgezeichnet

15.02.2017, 09:16 Uhr

Das Start-up-Unternehmen aus Goldwörth durchlief das tech2b-Förderungsprogramm.

GOLDWÖRTH. Der Hightech-Inkubator tech2b unterstützt, begleitet und beschleunigt die Entwicklung von innovativen, technologie-orientierten Gründungsvorhaben, wodurch nachhaltig Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Aufnahme in das tech2b-Förderungsprogramm hilft Start-ups, ihre Geschäftsidee strukturiert und zielgerichtet zu entwickeln und am Markt umzusetzen. „tech2b leistet durch die Betreuung von Gründungen einen Beitrag zum aktuellen Erfolg des Wirtschaftsstandortes Oberösterreich. Denn nur durch Innovationen können wir den Standort weiterentwickeln“, so Wirtschafts-Landesrat Michael Strugl. Die Projekte, die den tech2b Gründungsprozess erfolgreich durchlaufen haben, wurden kürzlich ausgezeichnet. „Die Rekordzahl von 23 Start-ups zeigt nicht nur, dass unsere Betreuung sehr gut angenommen wird, sondern motiviert uns auch, weiterhin Start-ups beim Markteintritt zu unterstützen“, sagt tech2b-Geschäftsführer Markus Manz. Unter den ausgezeichneten Gründerprojekten war auch die Firma Recraft aus Goldwörth. Die Firma ist so vielseitig und innovativ wie die Anwendungsmöglichkeiten der von ihr entwickelten elektrischen Sportseilwinden. Mithilfe dieser Geräte können die verschiedensten Attraktionen im Fun-, Freizeitsport sowie auch im Profisport möglich gemacht werden. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, nicht auf der Stelle zu treten und über unseren Tellerrand hinauszusehen, um die Grenzen im Sport zu verschieben und Neues möglich zu machen“, so Geschäftsführer Wolfgang Stallinger.