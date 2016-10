Regentag im Herbst...

02.10.2016, 09:35 Uhr

sprüht der sanfte Regenstaub.Trüber Tag und trübe Stunde;Tränen weint das rote Laub.Vom Kastanienbaum ohn' Endeschweben still die welken Hände.Trübe Herbstesregentage;gerne wandr' ich dann allein.Was ich tief im Herzen trage,leuchtet mir in hellem Schein.In die grauen Nebelträumespinn' ich meine golnen Träume!Und so träum ich still in Wochen,bis der Abend niedersinkt,Und in all den Regenlachensanft und rot sein Abglanz blinkt.In der Nähe, in den Weiten,Rosenschimmer bessrer Zeiten.Heinrich Seidel