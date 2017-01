Nackter Mann wollte mit dem Fahrrad durch das Drehkreuz beim Holiday Inn

24.01.2017, 19:22 Uhr



Nackt am Fahrrad



Feueralarm in der Tiefgarage

Da hat die Rezeptionistin des Hotels in den Nachtstunden mit blankem Entsetzen die Einsatzkräfte alarmiert, weil ein nackter Mann mit dem Fahrrad durch das Drehkeuz in das Innere des Beherberungsbetriebes vorzudringen gedachte. Die wenig später eintreffenden Feuerwehrleute brachten den 24-jährigen Villacher von seinem eigenwilligen Vorhaben ab, er ergriff, blank wie er war und bei steifen 13 Grad minus, die Flucht.Warum ausgerechnet Feuerwehrleute vor Ort waren? Weil der Nackte vor seinem Check-In-Versuch in der benachbarten Tiefgarage sich zunächst seiner Kleidung entledigt und hernach bei einem Feuermelder das Schutzglas eingeschlagen und Alarm ausgelöst hatte.Die Flucht des Nackerbatzerls war übrigens vergeblich: Die Polizei schnappte ihn. Anzeigen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und Sachbeschädigung dürfen als logische Fortsetzung der Geschichte angesehen werden.