NEUJAHRSEMPFANG 2017

13.01.2017, 21:39 Uhr

Mit Sicherheit ins Neue Jahr!

Am Donnerstag, 12. Jänner 2017, fand an der(TherMilAk) der traditionelle Neujahrsempfang statt. Erstmalig wurde diese Veranstaltung zusammen mit der, dem, demÖsterreichs sowie derdurchgeführt.

Zunächst richteten die Kommandanten bzw. Leiter der gemeinsam einladenden Einsatzorganisationen ihre Worte an die teilnehmenden Vertreterinnen und Vertreter der Stadtgemeinde Wiener Neustadt, des öffentlichen Lebens, den teilnehmenden Dienststellen des Landes und des Bundes, des Österreichischen Bundesheeres und den Angehörigen der TherMilAk.Die Gemeinden haben vielfältige Aufgaben und Dienstleistungen wahrzunehmen, welche dieser Verwaltungsebene aufgrund von Bundes- und Landesgesetzen übertragen werden und sich mit Aufgaben zur Gewährleistung der größtmöglichen Sicherheit für die Bevölkerung zusammenfassen lassen. Dazu zählen unter anderem der Brandschutz, das Rettungswesen sowie gegebenenfalls die örtliche Sicherheitspolizei. Aus diesem Grund bildete die Ansprache des Bürgermeisters der Statutarstadt Wiener Neustadt,, auch den logischen Abschluss der Ansprachen. Das Stadtoberhaupt nutze die Gelegenheit für motivierende Worte an die Abordnungen der Akteure der Einsatzorganisationen, welche im Bereich Sicherheit in seinem Verantwortungsbereich wirksam sind.Zu den bisherigen verfassungsmäßigen Aufgaben für das Österreichische Bundesheer, der militärischen Landesverteidigung und der zeitlich begrenzten Assistenzleistung, sollen Einsätze im Rahmen der Inneren Sicherheit hinzukommen. Das sind mögliche Einsätze, welche das Bundesheer zur Entlastung der Sicherheitsbehörden, unter anderem im Rahmen der Grenzsicherung und der Katastrophenhilfe, zum Schutz der Lebensgrundlagen der Bevölkerung gemeinsam mit anderen Einsatzorganisationen, bereits wahrgenommen hat.Diese Einsatzorganisationen sorgen gemeinsam für die Sicherheit Österreichs. Aus diesem Grund führte die TherMilAk schon bisher jährlich, im Zusammenwirken mit dem Krisenstab der Stadt Wiener Neustadt, der Bezirkshauptmannschaft, sowie den Einsatzorganisationen von Stadt und Bezirk und der Fachhochschule Wiener Neustadt, Planspiele unter Anwendung des Führungssimulators zur Bewältigung von möglichen Katastrophenszenarien durch. Das Hauptaugenmerk liegt dabei immer auf dem Training der Koordination und der Abstimmung der Kräfte untereinander.Der gemeinsam durchgeführte Neujahrsempfang bildet daher die logische Konsequenz aus der bisherigen erfolgreichen Zusammenarbeit. Darüber hinaus besteht bei solchen Anlässen die Möglichkeit, die Abstimmung und Koordination abseits möglicher Katastrophenszenarien in einem persönlichen Gespräch zu vertiefen.