St. Paul: Diakonweihe von Pater Marian am Marienfeiertag

09.12.2016, 19:21 Uhr

Der neu geweihte Diakon Pater Marian Kollmann vom Benediktinerstift St. Paul beginnt sein Pastoralpraktikum in der Pfarre Siebenhügel in Klagenfurt.

Am Marienfeiertag weihte Diözesanbischof Alois Schwarz Pater Marian Kollmann OSB in der St. Pauler Stiftskirche zum Diakon. "Als Diakon wird Pater Marian nun sein Pastoralpraktikum in der Pfarre Siebenhügel in Klagenfurt absolvieren und wie wir hoffen viele positive pastorale Erfahrungen sammeln für sein späteres Wirken als Seelsorger und Priester", freut sich Stiftsdekan Pater Siegfried Stattmann. Die Priesterweihe soll voraussichtlich im späteren Frühjahr 2017 in St. Paul im Lavanttal stattfinden.