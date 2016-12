Wolfsberg: Hauptschüler treffen sich nach 30 Jahren wieder

03.12.2016, 12:27 Uhr

Ehemalige Hauptschüler feierten mit ihrer ehemaligen Klassenvorständin Maria Brunner ein Wiedersehen.

Zum 30. Klassentreffen trafen sich kürzlich viele ehemalige Schüler der 4.a/1-Klasse des Jahres 1985/86 der Hauptschule 2 in Wolfsberg in ihrer alten Wirkungsstätte der Neuen Mittelschule Wolfsberg-Bildungswelt Maximilian Schell. Begrüßt wurden sie von ihrer damaligen Klassenvorständin Maria Brunner, die noch immer an dieser Schule unterrichtet und eine Führung in der Schule ermöglichte. Nach der gegenseitigen Vorstellung war der Abend dem gemütlichen Beisammensein im Gasthaus Pollheimerwirt gewidmet.