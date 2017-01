St. Andrä hilft Frau Holle bei ihrem Job

10.01.2017, 19:30 Uhr

KOMMENTAR

Vor einigen Jahren belächelte noch so mancher Lavanttaler den St. Andräer Sportstadtrat Vizebürgermeister Gerald Edler, als er vor knapp zehn Jahren mit seinen Helferlein in einer Nacht-und-Nebelaktion die Lorettowiese zu beschneien begann. Nicht nur so mancher parteipolitischer Kontrahent im St. Andräer Gemeinderat qualifizierte die Beschneiung des Lorettohügels damals als blanken Populismus der Marke FPÖ ab. Dass es sich bei dem künstlich erzeugten Schneevergnügen in der Stadt aber um ein zukunftstaugliches Vorhaben handelt, führt uns der bisher im Hinblick auf Frau Holle mehr als dürftig verlaufende Winter im Süden Österreichs deutlich vor Augen. Überall schneite es zuletzt — nur bei uns nicht. Doch St. Andrä beherbergt mit privatwirtschaftlicher Hilfe inmitten der schneekargen Lavanttaler Skiberge mit relativ geringem Aufwand eine Wintersportarena im Kleinformat.