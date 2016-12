Tischtennis – Ottenschlag gewinnt U13 Meisterschaft

18.12.2016, 20:15 Uhr

Platz 2 ging an die Spielgemeinschaft Langschlag/Weitra 1, Marlene Wenigwieser und Lukas Hahn, die sich gegen die Mannschaft WALDVIERTLER SCHNITZELWIRT VÖLKER Ottenschlag 2 durchsetzen konnte. Rang 4 ging am Ende an Langenlois 1 die damit knapp am Podest vorbei schrammten. Weiters belegte die Spielgemeinschaft Langschlag/Weitra 2 den 5. Platz.

Weitere Infos finden sie unter www.noettv.org und der neuen Homepage der Sportunion Ottenschlag www.ottenschlag.sportunion.at Links zu den Ergebnissen:U13 Klasse Nord: http://xttv.oettv.info/ed/index.php?lid=3799