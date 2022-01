Die Agendagruppe "Zukunft Nussdorfer Straße" organisiert eine Veranstaltung zum Thema Verkehrsberuhigung.



WIEN/ALSERGRUND. Am Mittwoch, 26. Jänner, hält Günter Emberger einen Vortrag über seine Studie "Verkehrspolitische Leitprojekte für den Alsergrund". Günter Emberger ist Forschungsbereichsleiter für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik an der Technischen Universität Wien.

Ab 18.30 Uhr werden die Ergebnisse seiner Studie präsentiert und Möglichkeiten zur Verkehrsberuhigung aufgezeigt. Anschließend kann gemeinsam mit Emberger und der Agendagruppe "Zukunft Nussdorfer Straße" diskutiert werden.

Ideen und Anregungen sind bei der Veranstaltung in der VHS sehr erwünscht.

Foto: Zukunft Nussdorfer Straße

hochgeladen von Julia Schmidt

Veranstaltet wird der Abend in der VHS Alsergrund in der Galileigasse 8. Um Anmeldung per E-Mail an philip.krassnitzer@agendaalsergrund.at oder unter www.agendaalsergrund.at wird gebeten.

