Promis "wuzelten" Salzstangerl für den guten Zweck

03.10.2017, 17:11 Uhr

Bäckerei "Der Mann" lud zum VIP-Event zugunsten von Pro Juventute.

Kaiser holt sich „Wuzel-Contest“

WIEN. Das lustige Backen fand in der Mann-Zentrale in Liesing statt. Zahlreiche Promis lernten unter fachkundiger Anleitung, wie man so richtig gute Salzstangerl macht. Diese werden bis 14. Oktober werden in allen Filialen mit Beinschinken und Kren verkauft. Der Reinerlös von 2,30 Euro pro Stück geht an die Kinderhilfsorganisation Pro Juventute.Und zum Abschluss kam es noch zum Wuzel-Contest: Jener Promi wurde zum Sieger gekürt, der innerhalb von fünf Minuten die meisten Salzstangerl produzierte. „And the winner was“. Mit 22 Stangerln lag sie klar vormit 16. „Ich denke, das jahrelange Auflegen hat sich da heute bezahlt gemacht, was die Fingerfertigkeit betrifft“, schmunzelte Kaiser.

Die meisten Promis fertigten zum ersten Mal selbst Salzstangerl, nicht so Pro Juventute-Botschafterin: „Ich habe es schon gemacht, aber das war damals ganz anders. Jetzt weiß ich endlich Bescheid.“ Und als großer Fan von Salzstangerl outete sich Tanzprofi: „Ich liebe Salzstangerl - aber nur, wenn ich sie nicht selber machen muss.“Die Einnahmen der Veranstaltung kommen dem neuen Pro Juventute-Projekt in der Stadt Salzburg zugute: Mit März 2017 wurde die erste intensiv betreute sozialpädagogische Wohngemeinschaft für sechs Kinder eröffnet. Die Kinder benötigen besonders intensive, individuelle, pädagogische und psychosoziale Betreuung.Zahlreiche Prominente, wie ORF-Moderatorin, Schauspieler, Comedian, Schauspielerin und Kabarettistin, Schauspieler, DJ Jane, Pro Juventute-Botschafterin, Tanzsporttrainerl, Schauspielerinund „Papa Lutz“waren mit dabei.