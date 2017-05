Fashion Week für die Kleinen im Vienna Ballhaus

01.05.2017, 15:01 Uhr

Kinder präsentierten am Laufsteg Mode nationaler und internationaler Modedesigner.

ALSERGRUND. Bereits zum zweiten Mal fand in den Räumlichkeiten des Vienna Ballhauses die Petite Fashion Week statt. Ziel der Veranstaltung war es, österreichische und internationale Kindermoden-Marken und -Designer in Wien vorzustellen. Im Rahmen einer Fashion Show wurde die Mode von kleinen Models am Laufsteg präsentiert. Gestylt wurden die Kids von Promi-Figaro Josef Winkler, das laufstegerfahrene Model Carmen Kreuzer unterstützte die Nachwuchs-Models am Catwalk.Für Begeisterung sorgte auch die Kinderballett-Performance der Académie de Danse Vienne unter der Leitung von Oleksandr Maslyannikov.