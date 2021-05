Am Donnerstag, 27. Mai, wurde im Das Vindobona gleich doppelt Premiere gefeiert. Die Bühne des Theater am Wallensteinplatz wurde seit der langen Coronapause zum ersten Mal wieder bespielt. Und das mit einer Premiere von Club Couleur.

WIEN/BRIGITENAU. Beim Club Couleur treffen Burlesque, Gesang, Comedy, Lipsync und Tanz aufeinander. Die Idee dazu kommt von Grazia Patricia, auch bekannt als Kleinkunstprinzessin, und Metamorkid. Gemeinsam machen sie den Theaterkeller im Das Vindobona bunter.

Die Botschaft vom Club Couleur ist ganz klar Akzeptanz gegenüber der LGBTIQ*-Community. Dafür stehen einerseits die beiden Gastgeberinnen, aber auch die Künstler. Darunter waren Hisham, Philisha Conditioner, Enigma, Pixie Baroque und Andreas Brencic.

Bevor die bunte Bühne eröffnet wurde, gab es eine kleine Ansprache vom Das Vindobona-Geschäftsführer Wolfgang Ebner. Für ihn war der Abend ganz besonders, denn die Bühne erwachte wieder zum Leben. Ebner betonte auch, wie wichtig ihm die bunte Vielfalt ist, nicht nur im Programm, sondern vor allem bei den Künstlern.

Von links nach rechts: Metamorkid, Hisham, Philisha

Conditioner, Enigma, Pixie Baroque, Andreas Brencic und Kleinkunstprinzessin.

Conditioner, Enigma, Pixie Baroque, Andreas Brencic und Kleinkunstprinzessin. Foto: Brandl

hochgeladen von Sophie Brandl

Der Club Couleur

Kleinkunstprinzessin und Metamorkid führten durch die Premiere des Club Couleur. Mit ihrer humorvollen Moderation, gepaart mit Spontanität, Liebe und vielen klaren Botschaften, fesselten sie das Publikum von der ersten Sekunde an. Außerdem begeisterte die Kleinkunstprinzessin mit ihren Chansons, begleitet von Pianist Andreas Brencic.

Metamorkid hingegen präsentierte sich in ihrem besten Make-up und Kostüm und ihren Lipsync-Tanznummern. Lipsync gab es auch mit Tanzeinlagen von Philisha Conditioner und Enigma zu sehen. Künstler Hishma überzeugte mit seinen eigenen Liedern. Zwei humorvolle Burlesque Einlagen gab es noch von Pixie Baroque.

Akzeptanz mehr denn je gefordert



Wie wichtig die Akzeptanz der Community ist, bestätigte auch Botschafterin des Abends Candy Licious. Mit ihrer Rede rührte sie nicht nur Kleinkunstprinzessin zu Tränen. Sie rief den Stonewall-Aufstand in New York von 1969 in Erinnerung. Dass Homosexuelle in unserer Gesellschaft diskriminiert werden, zeigt sich auch noch im 21. Jahrhundert.

Denn Candy Licious erwähnte in ihrer Rede auch jenen Vorfall von Enigma. Sie war eine der ersten Drag-Queens auf dem Cover des ungarischen InStyle-Magazins. Ein paar Tage danach verkündete Victor Orbán, dass Homosexuelle in Ungarn vom Recht auf Adoption ausgeschlossen sind. Ein tragischer Rückschritt für die Menschheit.

Der nächste Club Couleur findet am 9. September statt. Tickets ab 20 Euro gibt es hier zu kaufen.