Flohmarkt und Fest anlässlich 25 Jahre Tierschutzverein Tierheim Bruck/Leitha

Wir freuen uns den Termin für den diesjährigen August-Flohmarkt bekanntzugeben und freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen:12. + 13. August 2017 jeweils ab 10:00 UhrDiesmal feiern wir das 25-jährige Bestehen unseres Vereins u.a. mit Bier vom Fass (1. Fassspende von Brauunion), Frühschoppen am Sonntag ab 11:00 Uhr, uvm.Gerne nehmen wir ab sofort wieder Ihre Sachspenden (Flohmarktware) entgegen! (Achtung NEUE ÖFFNUNGSZEITEN: Mittwoch-Sonntag von 09:00-12:00 Uhr)

Weiters ersuchen wir Sie höflich um Ihre mittlerweile berühmten und beliebten Mehlspeisenspenden! Diese können am 11.08. von 09:00-12:00 Uhr und am 12.+13.08. ab 07:00 Uhr abgegeben werden. Bitte ev. Platten, Teller, etc. unbedingt beschriften.Wir danken Ihnen herzlichst im Namen unserer Schützlinge für die bisherige und hinkünftige Hilfe!100 Prozent vom Reinerlös kommen direkt den Tieren zu Gute!