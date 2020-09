Die Geschäftsleute der Döblinger Hauptstraße wollen mit einer neuen Idee wieder mehr Kunden in ihre Einkaufsstraße bringen.

DÖBLING. Ein Klavier soll von Montag bis Samstag für zwei Stunden in diesem Bereich aufgestellt und von Musikern bespielt werden. "Unser Vorbild dafür ist Liverpool. Dort stehen viele Pianos in der Stadt herum und erzeugen ein einzigartiges Flair", sagt Einkaufsstraßen-Obfrau Susanne Feichtinger. Als mögliche Standorte sind derzeit der Wochenmarkt in der Gatterburggasse oder der Vorplatz beim Spar in der Döblinger Hauptstraße im Gespräch. Die Eröffnung mit Bezirkschef Daniel Resch (ÖVP) ist für den 29. September um 10 Uhr geplant.

Die bz informiert Sie weiter über dieses Projekt!