Seestadt Aspern: Das Nachbarschaftsbudget fördert Ideen für ein besseres Miteinander

23.04.2018, 15:56 Uhr

Das Ich. Du. Wir. Seestadt. Nachbarschaftsbudget des Stadtteilmanagements Seestadt aspern unterstützt Ideen aus der Nachbarschaft für die Nachbarschaft. Es richtet sich an Menschen, die das Zusammenleben im Stadtteil mitgestalten und durch konkrete Ideen ihr Lebensumfeld in der Seestadt aktiv fördern wollen.

DONAUSTADT. Die Seestadt Aspern wächst, und je mehr Bewohner in das Grätzel ziehen, umso wichtiger ist eine funktionierende Nachbarschaft. Um das Miteinander zu fördern, bietet das Stadtteilmanagement erstmals in diesem Jahr mit dem Ich. Du. Wir. Seestadt.-Nachbarschaftsbudget die Möglichkeit, Ideen für eine gute Nachbarschaft zu unterstützen.„Die hier lebenden und arbeitenden Menschen wissen am besten, was es braucht, um das Miteinander im Stadtteil zu stärken und die Lebensqualität in ihrem Umfeld noch weiter zu erhöhen. Mit dem Nachbarschaftsbudget wollen wir das Ganze zusätzlich fördern", so Bernhard Siquans vom Stadtteilmanagement.

So kommt man zur Förderung

Eingereichte Ideen können nach Erfüllung der Kriterien eine finanzielle Unterstützung aus dem Fördertopf von insgesamt 3.000 Euro erhalten. Wichtig dabei ist unter anderem, dass die Idee auch tatsächlich im Fördergebiet – also in diesem Fall in der Seestadt Aspern – umgesetzt wird. Außerdem soll sie der Nachbarschaft zugute kommen und im Interesse des Gemeinwohls liegen. Das Ich. Du. Wir.-Team beurteilt anhand festgelegter Kriterien alle eingereichten Ideen und entscheidet über deren Förderung. Das Besondere dabei: Das Ich. Du. Wir.-Team setzt sich aus Nachbarn zusammen, die per Los ausgewählt werden. Es sind also Menschen, die in der Seestadt wohnen und/oder arbeiten und denen das Leben im Grätzel vertraut ist. Bewohner der Seestadt und ihrer Umgebung – das können sowohl Privatpersonen und Vereine als auch Initiativen sein – können ihre Ideen bis 31. Mai im Stadtteilmanagement Seestadt aspern, Hannah-Arendt-Platz 1, oder online unter Nachbarschaftsbudget einreichen.