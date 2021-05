EISENSTADT. Seit einigen Tagen darf die Gastronomie wieder Gäste empfangen. Das Café Central in der Eisenstädter Innenstadt tut dies mit neuem Pächter. Mit Robert Horwath erlebt das seit 1980 in Eisenstadt bestehende Café einen Neustart nach dem Lockdown-Ende. Mit Champagner aus der Champagner-Bar, dem Kernölschnaps "Kern-Kraft" und weiteren steirischen Schmankerln, die der neue Pächter aus seiner Heimat, der Steiermark, in die burgenländische Landeshauptstadt bringt.