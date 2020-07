WULKAPRODERSDORF. Über einen Nebeneingang gelangte ein Einbrecher in die Wulkaprodersdorfer Pfarrkirche. Nachdem er diesen aufgebrochen hatte, beschädigte er im Inneren eine weitere Tür, die zur Sakristei führte. Dort durchsuchte er mehrere Kästen und war vermutlich auf Bargeld aus. Ohne Beute verließ der Einbrecher den Tatort über ein Fester.

Der Pfarrer der Gemeinde bemerkte den Einbruch am Abend des 16. Juli und verständigte die Polizei. Diese sicherte die Spuren am Einsatzort.