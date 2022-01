Um ihr Angebot auch auf weitere Bundesländer ausweiten zu können, sind die beiden "Feel Again"-Initiatoren Catharina Flieger und Birgit Machtinger auf der Suche nach Sponsoren.

BEZIRK. Für 2022 haben Catharina Flieger und Birgit Machtinger schon große Ziele. Im Burgenland, Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und in der Steiermark wollen sie wieder mit ihren Wohlfühl-Vormittagen durchstarten. Mindestens drei Kurse pro Jahr wollen sie jeweils veranstalten, ihr Angebot aber auch auf die restlichen Bundesländer in ganz Österreich ausweiten. Deshalb sind sie auf der Suche nach Sponsoren, die ihr Herzensprojekt unterstützen.

Feel again



Im September 20218 haben Make Up-Artistin Catharina Flieger und Berufsfotografin Birgit Machtinger ihr Herzensprojekt "Feel Again" ins Leben gerufen. Sie bieten kostenfreie Schmink-Kurse für an Krebs erkrankte Mädchen und Frauen an. Eine Krebserkrankung verändert auch die eigenen Körperwahrnehmung und das seelische Wohlbefinden. An diesem "Wohlfühlvormittag" sollen Betroffene deshalb ihr Sorgen vergessen können und ihr Selbstbewusstsein wieder stärken.

Catharina Flieger zeigt den Frauen Tipps und Tricks, wie sie sich im Alltag ohne großen Aufwand schminken können. Im Anschluss hält Birgit Machtinger die "Feel Again"-Momente mit der Kamera fest. Jede Teilnehmerin bekommt ein Portrait mit ihrem persönlichen Kraftspruch, der sie durch die schwierige Zeit begleitet und Hoffnung schenkt.

Der rund dreistündige Workshop ist zudem eine tolle Plattform für den Austausch mit anderen Betroffenen, bei dem auch schon Freundschaften entstanden sind.

Anmeldungen und Termine

Alle Termine und Infos zu den Covid-Schutzmaßnahmen bei den Kursen unter www.feelagain.at oder auf www.facebook.com/feelagain2018.

Für Sponsoren- und Kooperationsanfragen steht Catharina Flieger unter 0664 107 79 51 oder mail@feelagain.at zur Verfügung.

Herzenshelfer



Die "Feel Again"-Kurse sind kostenlos, weshalb das Projekt auf Unterstützung angewiesen ist. Wenn Sie auch Herzenshelfer werden wollen, können Sie an folgendes Konto spenden:

Feel Again

Bank: Raiffeisenbank Burgenland

IBAN: AT38 3300 0000 0124 5505

BIC: RLBBAT2EXXX