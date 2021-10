Am Montag, 11. Oktober, wurde das neue Flagship-Restaurant von Mc Donald's in Anwesenheit von Franchisenehmer Andreas Schwerla, Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann, Vizebürgermeister Istvan Deli, McDonald‘s Österreich Managing Director Nikolaus Piza und vieler weiterer Gäste offiziell eröffnet.

EISENSTADT. 24 Wochen dauerte der Neubau des Mc Donald's-Restaurants: „Trotz Engpässe in der Baubranche konnten wir das Restaurant ohne Verzögerungen wie geplant am 12. Oktober eröffnen", berichtet Franchisenehmer Andreas Schwerla stolz. Das moderne Flagship-Restaurant wurde vom Salzburger Architekturbüro Marius in einem Holz-und Steindesign geplant. Beim Bau wurde auf Nachhaltigkeit Wert gelegt. So ist das Restaurant mit Photovoltaik und Luftwärmepumpe ausgestattet und bietet auf nunmehr zwei Stockwerken und einer weitläufigen Terrasse insgesamt 300 Sitzplätze. Zudem verfügt das neue Mc Donald's einen Tandem Drive mit zwei Bestellaufnahmen und -ausgaben, einen Kiosk und ein McCafé, In- und Outdoor-Spielplatz und mehr Parkplätze.

Das moderne Flagship-Restaurant wurde vom Salzburger Architekturbüro Marius mit einem großem Gästebereich im Holz-und Steindesign geplant.

Foto: Sandra Koeune

Der Franchisennehmer

Andreas Schwerla hat die vier nordburgenländischen McDonald's-Standorte von Gerhard Gahler übernommen, der sich nach vielen Jahren im Unternehmen in den Ruhestand verabschiedet hat. Mit einer umfassenden Modernisierungsoffensive sollen noch heuer alle vier Standorte – Eisenstadt, Neusiedl am See, Mattersburg und Parndorf – umgebaut bzw. erweitert werden. 11 Millionen Euro sollen in das Nordburgenland investiert werden, davon rund 4,5 Millionen alleine für den Standort in Eisenstadt.

Vize Istvan Deli, Landesrat Leonard Schneemann und Andreas Schwerla

Foto: Sandra Koeune

Herzensprojekt

„Das neue Restaurant hier in der Landeshauptstadt ist ein Herzensprojekt für mich und wir freuen uns sehr, damit unseren Gästen aus Eisenstadt und Umgebung einen Treffpunkt mit Wohlfühlatmosphäre und Platz für alle Generationen zu bieten. Denn gerade jetzt sind Investitionen ein wichtiges Zeichen für die Zukunft und ein nachhaltiger Impuls für die Region“, so Schwerla, der in Wien, Niederösterreich und im Burgenland insgesamt 18 Restaurants betreibt und 1150 MitarbeiterInnen beschäftigt, davon 245 im Burgenland. Alleine am Standort in Eisenstadt entstanden 25 neue Arbeitsplätze.

Heimische Produkte

„McDonald‘s ist der größte Gastronomiepartner der heimischen Landwirtschaft. Es bezieht von 40.000 Partnerbetrieben rund 70 Prozent aller verarbeiteten Rohstoffe. Fleisch, Kartoffel, Eier und Milchprodukte kommen zu 100 Prozent aus heimischer Produktion“, erklärte Landesrat Schneemann, der auch den Mut zu einer Investition dieser Größenordnung angesichts schwieriger wirtschaftlicher Umstände hervorhob. „Hier wird der Verpflichtung für den Standort, für die MitarbeiterInnen und für die Region in hohem Maß Rechnung getragen.“

Pop-Up Restaurant kommt nach Neusiedl

Während den Bauarbeiten wurde ein Pop-Up Mc Donald's mit 90 Sitzplätzen im Innenbereich sowie 44 Plätze auf der Terrasse am Parkplatz vom EZE aufgerichtet. Dieses wird nun zusammengebaut und in Neusiedl verwendet. Hier ist ein Umbau des Standortes für Anfang 2022 geplant. „Wir haben mit dem Pop-up-Restaurant etwa 90 Prozent vom Umsatz, den wir in unserem bestehenden Restaurant gemacht haben umgesetzt", berichtet Franchisenehmer Andreas Schwerla, der erklärt: „Wir waren auch während der Umbauarbeiten für unsere Gäste in Eisenstadt da. Das Konzept ist eine ganz bewusste Investition in diesen Standort."