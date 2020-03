In Siegendorf brannte es am Mittwochnachmittag auf eine landwirtschaftlich genutzten Fläche.

SIEGENDORF. Am 4. März kam es am frühen Nachmittag in Siegendorf zu einem Flurbrand. Das Feuer wurde von einem aufmerksamen Mitglied der Feuerwehr, bei Arbeiten in der Nähe seines Weingartens entdeckt. Durch den raschen Einsatz der Feuerwehren Siegendorf und Klingenbach konnte der Brand rasch gelöscht werden. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche ist aus unbekannter Ursache im Ausmaß von 10.000 Quadratmetern in Brand geraten. Personen kamen dadurch nicht zu Schaden.