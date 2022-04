Nach zweijähriger Corona-Pause findet der Kirtag von 22. bis 24. April wieder statt.

EISENSTADT. In St. Georgen laufen die Vorbereitungen für den Georgikirtag. Eines der ersten Zeltfeste seit langem steht damit in den Startlöchern. Neulich haben sich in der UFC Kantine deswegen gleich drei Jahrgänge von St. Georgenern eingefunden, die sich für das Aufstellen des Kirtagbaumes verantwortlich zeichnen. Denn nachdem der Georgikirtag zweimal corona-bedingt pausieren musste, werden die Jahrgänge 1999, 2000 und 2001 den heurigen Baum gemeinsam aufstellen.

Programm

Freitag, 22. April 2022

18:30 Uhr - MS-Spiel gegen ASV Steinbrunn

21:00 Uhr - Unterhaltung mit der Gruppe Wolkenlos

Samstag, 23. April 2022

15:00 Uhr - Aufstellen des Kirtagsbaumes

ab 21:00 Uhr - unterhalten Sie Steiraseitn

Sonntag, 24. April 2022

11:00 Uhr - Zelt geöffnet (Mittagessen)

13:00 Uhr - Bauernkapelle St. Georgen und das Jugendorchester "KLANGDRACHEN"