MÖRBISCH. Die Kinder der 4. Klasse der Volksschule Mörbisch kamen noch in den Ferien für einen Besuch in ihre Schule, denn die Weintrauben im Schulgarten waren endlich reif. Die Kinder pflanzten vor zwei Jahren eigenhändig einen Weingarten im Schulhof, mit Unterstützung vom Mörbischer Weinbauern Stefan Landauer. Seitdem kümmern sich die Kinder liebevoll um die Weinstücke und beobachten in den Pausen, wie sich die Pflanzen im Laufe des Jahres verändern. Die Trauben waren heuer besonders früh reif und die Weinlese konnte nicht mehr bis zum Schulbeginn aufgeschoben werden, weshalb die Kinder freiwillig in den Ferien zur Schule kamen, um ihre Trauben abzuschneiden. Zwei Kübel mit süßen Weintrauben konnten angefüllt werden, die anschließend gegessen wurden.