Bereits im Juni hat das Forum Zukunft Rust (FZR) ankündigte bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 2022 in der Freistadt antreten zu wollen. Nun präsentiert die politisch unabhängige Gruppierung ihr Programm sowie ihre Kandidaten und Kandidatinnen.

RUST. „Wir haben mehr Unterstützungserklärungen aus der Bevölkerung erhalten als formell erforderlich waren”, zeigt sich der FZR-Bürgermeisterkandidat Mario Horvath erfreut.

Breit aufgestellte Liste

Neben Mario Horvath (Bürgermeisterkandidat) stellen sich auch Markus Hammer (Umwelt und Landwirtschaft), Sonja Kaiser (Nachhaltiger Tourismus), Erhard Gabriel (Raumplanung und Stadtentwicklung), Gerhard Weiss (Soziales und Behindertenwesen), Harald Drawitsch (Gemeindefinanzen), Renate Lissy-Honegger (Bürger und Bürgerinnen Beteiligung) und Andreas Lux (Energie und Nachhaltigkeit) der Wahl.

Aufteilung der Themen

„Wir setzen auf die Erfahrungen und das Wissen unserer Teammitglieder, von welchen sich jeder einem ganz konkreten Thema widmet und sich mit der Bevölkerung austauscht. So kann auf natürliche Weise die Stärke und die Sicht der Menschen in die Vorhaben und Entscheidungen der Gemeindepolitik einfließen”, so Horvath.

Mensch und Umwelt

Der Themen-Mix habe ein gemeinsames Ziel: Verbesserung der Lebensqualität durch Rücksichtnahme auf Mensch und Umwelt. So will die Gruppe z. B. die fortschreitende Bodenversiegelung stoppen indem verbindliche Siedlungsgrenzen festgelegt werden, Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften mit Bürgerbeteiligung realisieren oder auch ein Touristisches Raumordnungskonzept mit Bedacht auf Ökologie und Bevölkerung erstellen. Umgesetzt werden soll dies durch frühzeitige Information und Einbindung der Bevölkerung.

Mehr Transparenz

Ein zeitlich flexibler Zugang zum Altstoffsammelzentrum soll vor allem der berufstätigen Bevölkerung eine bessere Zeiteinteilung ermöglichen. Jung und Alt will man durch die Schaffung eines Generationen-Treffpunkts wieder näher zueinander bringen. Für mehr Transparenz soll ein Jahreskalender für Gemeinderatssitzungen, das Online stellen der Sitzungsprotokolle sowie ein Live-Streaming der Gemeinderatssitzungen sorgen.

Mehr Informationen unter: www.forumzukunftrust.at