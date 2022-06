Heute präsentierte die Volkspartei Eisenstadt ihr Team für die anstehende Gemeinderatswahl. Neben Spitzenkandidat Bürgermeister Thomas Steiner stellen sich weitere 57 Kandidatinnen und Kandidaten der Wahl.

EISENSTADT. Der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) wird bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 2. Oktober wieder antreten. Er strebt seine dritte komplette Amtszeit an. „Eisenstadt hat sich in den vergangenen Jahren großartig entwickelt und zählt zu den lebenswertesten Orten in ganz Österreich. Diese Erfolgsgeschichte ist kein Zufall, sondern das Ergebnis gemeinsamer Arbeit“, sagt Bürgermeister und Spitzenkandidat Thomas Steiner.

Breit aufgestelltes Team

Die Volkspartei Eisenstadt setzt auf ein vielfältiges Team mit erfahrenen Gemeinderäten und vielen neuen Gesichtern. Auf den ersten 30 Plätzen kandidieren 14 Frauen. Die älteste Kandidatin auf der Liste ist Judith Fuchs mit 70 Jahren. Jüngster Kandidat mit 22 Jahren ist Maximilian Heindl. Am zweiten Listenplatz kandidiert der Erste Vizebürgermeister Istvan Deli.

Wie breit das Team der Volkspartei aufgestellt ist, zeigen auch die vielen verschiedenen Berufsbilder der 58 Persönlichkeiten: Student, Angestellte, Polizist, Steuerberaterin, Winzer, Soldat – eines haben sie alle gemeinsam: „Eisenstadt gemeinsam noch lebenswerter machen“, so Steiner.

"Fairer Wahlkampf"

Die Volkspartei Eisenstadt wird einen kurzen, fairen und sparsamen Wahlkampf führen. „Wir werden bis zum Schluss weiter an unseren Projekten arbeiten und für die Bevölkerung da sein“, so Steiner abschließend.