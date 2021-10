Der Name dieser Pflanze ist......

.......die Baumwoll-Seidenpflanze (Gomphocarpus fruticosus), im Deutschen auch als Schwanenpflanze oder, zusammen mit Gomphocarpus physocarpus, als Schwanen-Seidenpflanze und Ballonpflanze bezeichnet, ist eine Pflanzenart der Gattung Gomphocarpus aus der Unterfamilie der Seidenpflanzengewächse (Asclepiadoideae).

Beheimatet in weiten Bereichen Südafrikas. Siedelt dort bevorzugt an Straßenrändern und im Brachland.

Bis zu 2000 cm hoch werdender Strauch mit schmalen, gegenständig angordneten, lanzettlichen Blättern. Die weißen Blüten sind zu hängenden Büscheln angeordnet. Aus íhnen bilden sich walnußgroße, blasenartige Früchte, die nach dem Aufplatzen, die in seidige Fäden eingehüllten Samen freisetzen. In Südafrika blüht die Pflanze zwischen September und Oktober, bei uns gehaltene Exemplare blühen in den Sommermonaten.

Die Baumwoll-Seidenpflanze, die im Mittelmeergebiet teilweise schon verwildert anzutreffen ist, hat Ihren Namen den seidigen Fäden in den reifen Fruchtständen zu verdanken. Mit der Baumwolle (Gossypium herbaceum) ist sie nicht verwandt. Schwanenpflanze wird sie auch noch genannt, da auf dem Wasser schwimmende Früchte Schwänen ähneln sollen.

Alle Pflanzenteile sind giftig. Die Pflanzenteile enthalten Herzglykoside In China wird Gomphocarpus fruticosus deshalb für medizinische Zwecke kultiviert. Der Sud wird bei Magenbeschwerden eingesetzt. Die Blätter wurden früher auch gegen Tuberkulose angewendet.

In der Homöopathie wird sie als Mittel gegen Heuschnupfen betrachtet

Um 1900 gab es auch Versuche, die „Seide“ der Samen zu verspinnen; die Fasern erwiesen sich jedoch als zu kurz und zu brüchig für diesen Zweck

Quelle: WIKIPEDIA