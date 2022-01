Bei den burgenländischen Hallenlandesmeisterschaften in der Sportart Tennis in Oberpullendorf sorgte Familie Haider-Maurer (alle ASKÖ TC EB Eisenstadt) für Furore bei der Siegerehrung.

Nahm doch jedes Mitglied der vierköpfigen Familie am Turnier teil und fanden sich alle bei der Preisverleihung auf einen der drei Siegertreppchen wieder. Tim Haider-Maurer

startete bei seinem Debut als Jahrgangsjüngerer in der U8 und sicherte sich Rang 2, seine 11-jährige Schwester spielte ihr erstes Turnier bei den Damen und errang sogleich Platz 3.

Noch etwas besser lief es für ihre Mama Kristin, welche mit 3 Siegen ungefährdet zum Sieg eilte. Abgerundet wurde das schöne Ergebnis

noch von Platz 2 für Ehemann Mario im Einzel bei den Herren und Platz 1 im Doppelbewerb mit Mannschaftskollege Alexander Wagner.