Für die Verlegung eines Stromanschlusskabel für den neuen "EUROSPAR" mussten hunderte Meter des bereits 2x wieder errichteten Gehsteiges aufgegraben werden.🤔

Leider wurden die Anrainer über diese verkehrsbehindernde Baumaßnahme im Vorfeld nicht informiert, weder von der Gemeindeverwaltung und auch nicht von der Energie Bgld.

Sie waren durchwegs überrascht, auch der Gemeinderat wurde davon nicht informiert, weshalb wir auch nicht wissen, ob die Bürger dafür aufkommen müssen oder EUROSPAR die Kosten frägt. Könnte durchaus ein Zugeständnis des BgM für die Ansiedlung des EUROSPAR sein. Jedenfalls wurde lt. Auskunft der Anrainer die Wiederherstellung bereits 2x von der Gemeinde verrechnet und auch bezahlt, was auch ungesetzlich ist!! 😗🤔

Wir werden in der GR-Sitzung am Do 27.05.2021 BgM Heidenreich und die Amtsleitung fragen, wer für diesmal für die Kosten aufkommt, der Steuerzahler. die Anrainer oder EUROSPAR!



Auch die Fa. MAM wurde in diesem Bereich an das öffentliche Stromnetz angeschlossen. Auch hier werden wir nachfragen, wer für die Zuleitung, Grabungsarbeiten und die Verlegung des Stromkabels letztendlich aufkommt oder aufgekommen ist?