Es ist wieder soweit. Der Ball rollt wieder und die Mannschaft von Roland Wisak bereitet sich bereits akribisch auf die neue Saison vor. Seit Kurzem ist nun auch fix, dass der SCE nach Eisenstadt heimkehrt und seine Heimspiele zukünftig in der neuen Leichtathletik-Arena in der Zielgeraden austragen wird. Das erste große Highlight bildet das Cupspiel am kommenden Samstag gegen den SC Neusiedl am See. Der Vorverkauf läuft bereits. Aufgrund der COVID19-Bestimmungen können Tickets ausschließlich online erworben werden.

Am 8. August 2020 kann der Hauptstadclub daher mit einem Meilenstein der jüngeren Vereinsgeschichte aufwarten. An diesem Tag feiert die neue Heimstätte ihre Premiere – der SCE spielt in Eisenstadt! Das Cupspiel gegen den SC Neusiedl am See wird in der Leichtathletik-Arena stattfinden und ist für den SCE eine großartige Gelegenheit seine Heimkehr würdig zu feiern (Hier gehts zu den Tickets). Bei der Neuauflage des als Kaffeederby weithin bekannten Klassikers steht also gleich zum Auftakt ein spannendes Duell auf dem Programm.

Achtung: Begrenzte Zuschauerzahl, begrenzte Tickets!

Durch die COVID-19 Bestimmungen sind die zur Verfügung stehenden Plätze etwas beschränkt. Damit der SCE mit seinen Fans dennoch ein großes Fußballfest feiern kann, hier ein paar grundlegende Informationen:

Es werden nur 310 Tickets zur Verfügung stehen, um die COVID 19-Bestimmungen einhalten zu können.

Im Eingangsbereich und im Kantinenbereich herrscht eine Maskenpflicht .

. Tickets können nur online über Eventbrite gekauft werden.

Sitzplätze werden am Eingang zugewiesen

Ermäßigte Tickets können Online nicht gekauft werden. Beim Einlass wird es eine eigene Schlange für ermäßigte Tickets geben, wo Zuseher gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises bzw. im Beisein ihrer Kinder 3,- € rückerstattet bekommen.

Ermäßigungen gelten für: Pensionist/Innen, Schüler/Innen, Kinder bis 14 Jahre, Zivildiener/Innen & Studierende.

Am Platz gelten selbstverständlich zudem die üblichen COVID-19 Bestimmungen laut Präventionskonzept.

Aufgrund der begrenzten Ticketanzahl heißt es also: Schnell sein! Der SC Eisenstadt fret sich auf ein begeistertes Publikum, um diese Neuauflage des Kaffeederbys gemeinsam gebührend feiern zu können. Tickets können unter www.sportclub-eisenstadt.at/tickets erworben werden.