EISENSTADT. Seit Generationen, genau seit 1966, besteht der Betrieb in Eisenstadt. Hubert Heinzl hat den Betrieb im Jahr 2000 übernommen und führt den Betrieb mit tatkräftiger Unterstützung seiner Frau und seinem Sohn. Die Familie bietet eine große Produktpalette an Elektrogeräten an und ist seit Jahren Miele Plushändler und erledigt Garantiereparaturen für Miele an.

Wirtschaftsbund Bezirksobmann Hans Lackner und Organisationsreferent Christian Schriefl besuchten die Familie und konnten sich von der riesigen Auswahl überzeugen und wünschten der Familie weiterhin viel Erfolg.