Biologie-Unterricht in freier Natur

11.09.2018, 21:33 Uhr

Siegendorfs Mittelschüler verbrachten einen Unterrichtstag am Oggauer Anglerteich

OGGAU/SIEGENDORF (fa). Die beiden 3. Klassen der Neuen Mittelschule Siegendorf . Klassen der NMS Siegendorf verbrachten mit ihren beiden Klassenvorständen und Nawi- bzw. Biologie-Lehrerin Karin Müller und Barbara Mixa einen abwechslungsreichen Unterrichtsvormittag am Oggauer Anglerteich.Deas elfköpfige Team des Anglervereines um Obmann Walter Zechmeister und Waldpädagoge RegRat. Thomas Baschny betreuten auf der idyllischen Anlage die 33 Mittelschüler, damit diese ihr Wissen über den Lebensraum „Wasser“ praktisch erproben konnten. Dabei bekamen die Teenager Einblick in die einzigartige Flora und Fauna des Neusiedler Sees und warfen auch erfolgreich die Angelrute aus, mit der sie einige echte „Brocken“ an Land zogen.Begeistert zeigten sich die Drittklassler von der Ausfahrt mit dem Motorboot entlang des fast vier Kilometer langen Kanals, ehe sie mit einer g`schmackigen Jause verwöhnt wurden.