Regionalität ist das Kriterium

16.09.2018, 08:49 Uhr

Der Familienbetrieb Gregorits in Klingenbach fußt auf zwei Säulen. Beidseits setzt man auf Regional.

KLINGENBACH. Zum einen hat sich der Klingenbacher Traditionswirt schon seit den späten 60ern mit seiner Küche einen Namen gemacht. Zum anderen kam mit der Übernahme von Paul Gregorits 1995 ein zweites Bein durch das Catering hinzu. Diese beiden Bereiche bilden die zwei Säulen auf denen der Betrieb heute fußt. Der Mörtel, der die Säulen den Betrieb heute tragen lässt ist das stätige Bestreben nach Regionalität.

Trotz dem Wandel der Zeiten, den Herausforderungen der Moderne und der immer größer werdenden Aufgeklärtheit der Konsumenten hat der Gasthof Gregorits seinen Ortscharme nicht verloren, und zeigt dabei hohe Qualität. Nur wer Regionales mit hoher Handfertigkeit verbindet, kann sich heute am harten Pflaster der Gastronomie durchsetzten. Wer dabei auch noch seinen Charme erhält, ist durch die Jahre gereift.Mittlerweile ist Regionalität ein Kriterium der Gäste geworden, und wer das erkennt, muss es zu seinem eigenen Kriterium machen. So kommt in Gregorits' Töpfe nur Fleisch von der Fleischerei Fröch, Fisch aus Sigless, Wild aus der Umgebung und Eier aus Zemendorf. Am wichtigsten ist hier jedoch der persönliche Kontakt.Denn Regionalität ist nicht Quantität, sondern Qualität. Es ist auch nicht perfekte Symetrie, sondern natürliche Schönheit. "Wir brauchen keine Gurken die zu 100% gerade sind.", so Paul Gregorits. Und so kommt einem eben das Gemüse einmal krumm, dann wieder gerader oder auch weiß Gott wie daher, aber eben an dieser Stelle bietet Regionalität auch Individualität.Die Situation am Markt ist verstrickt. Hier sieht Chef Paul eine Möglichkeit zur Verbesserung. Er wünscht sich eine Art Pool, der der Gastronomie in Zeiten von Multimedia übersichtlich darstellen kann, welcher Anbieter welche Produkte zu welcher Zeit anbietet. Das wäre ein Vorteil für Lieferanten und Abnehmer.Diese Sorgsamkeit in der Küche Gregorits' erfuhr aufgrunde der fortwärenden Suche nach Optimierung schon diverse Auszeichnungen. So beispielsweise das AMA-Gastrosiegel oder die Mitgliedschaft der Schmankerlwirte Burgenland.