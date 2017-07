"Musik Ahoi" am Neusiedler See

Rust: Seerestaurant Katamaran |

Kurti Elsasser lädt zu „Musik Ahoi" am Neusiedlersee ein und präsentiert wieder in der Sommersaison 2017 zum zweiten Mal an zwei Terminen, eine bunte Musikshow am größten Steppensee Österreichs.

Programm: Schifffahrt durch die malerische Landschaft des Neusiedlersees, Abendessen im Seerestaurant Katamaran, Kurti Elsasser Musikshow mit vielen tollen Künstlern (Western Cowboys, Captain Freddy, Regina Engel, Leona Anderson).