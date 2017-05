ESU-Nachwuchs beim Kids Cup erfolgreich

08.05.2017, 09:17 Uhr

Herausragend dabei die Leistung von Alexander Szekely, der sich in fünf Bewerben - 50m Delphin, 100m Brust, 200m Rücken bzw. Lagen und 400m Freistil - Platz 1 in der Gästewertung sicherte. Klubkollegin Anastasia Barcal siegte in der Gästewertung über 200m Rücken, 400m Freistil bzw. 200m Lagen und schaffte über 50 Delphin noch Rang 2. Ebenso erfolgreich war Trainingspartnerin Sina Renner, die in den Bewerben 50m Delphin und 100m Brust den ersten Platz einräumte und dazu drei weitere Silberne erschwamm. Ebenfalls auf Erfolgskurs befand sich auch Maximilian Schubert, der in fünf Bewerben jeweils mit Platz 2 brillierte.Die Erfolgsbilanz besserte noch Martha Felkel mit einmal Rang 2 und zwei dritten Plätzen ebenso auf wie Matthias Bichler, der sich mit fünf 3. Rängen belohnte. Die sensationelle Medaillenbilanz ergänzten die ESU-Schwimmerinnen Hannah Lackner und Mariella Koch mit weiteren Podestplätzen.Auch in den Staffelbewerben stellte das Team um Trainer Sebastian Stoss seine Stärken und seinen Teamspirit bestens unter Beweis.