Karoline Schwarz schwimmt 3x ins Finale und erreicht 2x den 4. Platz in der Allgemeinen Klasse

16.07.2017, 23:03 Uhr

72. Österr. Staats- und Juniorenmeisterschaften 13.-16.07.2017 Stadt Enns

Mit 3 Sportlern war die Eisenstädter Schwimmunion am Wochenende am Start. Unter ihnen auch der Vize Masters Europameister Dietmar Stockinger. Das Trio ergänzten Antonia Lair und Karoline Schwarz.Durch persönliche Bestzeiten und erfolgreich absolvierte Trainings konnten die drei über ihre persönlichen Ziele hinausschießen und sich so auf Top Plätze katapultieren.

Aushängeschild der diesjährigen Staats- und Juniorenmeisterschaften war Karoline Schwarz. Die junge Top Schwimmerin der Eisenstädter Schwimmunion durfte sich 3 mal über den Einzug in das A Finale freuen und lieferte in den Distanzen 50m, 100m und 200m Rücken grandiose Zeit ab. In den Bewerben 100m- & 200m Rücken schrammte sie knapp am Siegerpodest vorbei. Dietmar Stockinger konnte sich ebenfalls über tolle Zeiten und Platzierungen freuen. Antonia Lair, konnte im Bewerb über 200m Delphin in der Juniorenklasse den sensationellen 4. Platz erzielen.Ein starker absolut gelungener Wettkampf mit tollen Erfolgen für die Spitzensportler der ESU.Nächstes Wochenende kommen dann wieder die Youngsters zum Zug. Gespannt kann auf die Österr. Meisterschaften der Nachwuchsklassen am 20.-23 Juli 2017 in Kapfenberg blicken.