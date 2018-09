Schweres Los für "S+B Gruppe" St. Georgen/Eisenstadt U13 beim VW Junior Masters 2018

15.09.2018, 08:33 Uhr

Auf die Nachwuchsmannschaften des SK Rapid Wien, Kapfenberg KSV 1919 und ASV 13 (WFV Liga U13) trifft das Team von Özgür NULU und Wolfgang HAUPTMANN beim Regionalturnier in Traiskirchen des Volkswagen Junior Masters 2018.

Volkswagen veranstaltete heuer bereits zum elften Mal den größten österreichischen Fußballnachwuchswettbewerb für U13 Mannschaften. Die Nachwuchsmannschaften namhafter Fußballvereine treffen dabei aufeinander und liefern spannende und mitreißende Spiele.

„Die Auslosung beschert uns eine große Aufgabe. Wir zählen sicherlich nicht zu den Favoriten, wollen uns aber so teuer wie nur möglich verkaufen. Wer weiß was geschieht. Wenn meine Jungs fit sind und etwas Glück auf unserer Seite ist, können wir für die eine oder andere Überraschung sorgen“ so Trainer NURLU zu Auslosung der Gruppenphase.Die Teilnahme am hochkarätig besetzten Turnier ist nur mit Unterstützung eines VW Händlers möglich. Der Nachwuchs des UFC St. Georgen/Eisenstadt bedankt sich herzlich bei Christian KAMPER, Autohaus Kamper Eisenstadt, für die Unterstützung beim VW Juniors Masters 2018.

2 Meisterschaftsspiel – zweiter Sieg, zweiter Hattrick von Luca HAUSMANN

Am 13.09.2018 war die SPG Hornstein/Neufeld U13 bei den Junglöwen zu Gast. Bereits in der 2. Minute brachte Luca HAUSMANN die Hausherren in Führung. Mit Treffern in Minute 10. und Minute 32. untermauert HAUSMANN seine Torgefährlichkeit und sorgte für die 3:0 Führung für "S+B Gruppe" St. Georgen/Eisenstadt. Die erste Halbzeit war davon gezeichnet, dass St. Georgen angriff, die SPG Hornstein/Neufeld erbittert verteidigte. Dies war auch das Bild das die Zuseher in der zweiten Halbzeit zu sehen bekam. Nach einer sehenswerten Kombination erhöhte Matthias KLENNER in Minute 43. für die 4:0 Führung von St.Georgen. Die SPG Hornstein/Neufeld bemühte sich weiter und nutzte einen Abstimmungsfehler in der St.Georgener Abwehr in Minute 63. zum Anschlusstreffer.Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die SPG Hornstein/Neufeld tapfer dagegenhielt, dass Endergebnis von 4:1 grundsätzlich in Ordnung geht, St.Georgen jedoch seine drückende Überlegenheit und die daraus resultierenden Torchancen bei diesem Spiel zu fahrlässig ungenutzt lies.Bereits am Montag den 17.09.2018 geht es für die NURLU Truppe weiter. In der U-14 Plus Liga ist man in der AKA Burgenland bei den Alterskollegen des SV Mattersburg zu Gast.