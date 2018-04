Senioren: Schernthaner holt auch 10er-Ball Titel

21.04.2018, 22:33 Uhr

Eisenstadt : BillardClub Eisenstadt |

Johann Schernthaner vom BSV Pegasus Eisenstadt konnte sich auch den Landesmeistertitel in der Disziplin 10er-Ball bei den Senioren sichern. Im Finale besiegte er seinen Vereinskollegen Franz Kovacs klar mit 6:1. Auf den dritten Plätzen landeten Klaus Profunser (BSV Pegasus Eisenstadt) und Kurt Fennes (BC Deutschkreutz)

Bei der Landesmeisterschaft der Senioren in der Disziplin 10er-Ball kämpften 10 Spieler um den Titel. Gespielt wurde im BillardClub Eisenstadt, Veranstalter war der BSV Pegasus Eisenstadt.

Der als Nummer 1 gesetzte Johann Schernthaner (BSV Pegasus Eisenstadt) stand nach einem 5:2 gegen Markus Heinrich (BC Deutschkreutz) und einem 5:1 gegen Kurt Fennes (BC Deutschkreutz) im Semifinale. Der als Nummer 2 gesetzte Franz Kovacs (BSV Pegasus Eisenstadt) musste nach einem 5:1 Sieg gegen Tibor Benkö (PBC Pinkafeld) eine 3:5 Niederlage gegen Klaus Profunser (BSV Pegaus Eisenstadt) einstecken. Profunser konnte sich zuvor knapp mit 5:4 gegen Thomas Grund (BC Deutschkreutz durchsetzen.Für Kovacs ging es in die Hoffnungsrunde. Dort gelang ihm mit einem 5:2 gegen Markus Heinrich noch der Aufstieg ins Semifinale. Der letzte Semifinalist war Kurt Fennes (BC Deutschkreutz). Er musste nach einem 5:1 Auftaktsieg gegen Franz Nemeth (PBC Pinkafeld) ein 1:5 gegen Johann Schernthaner hinnehmen, konnte sich danach aber knapp mit 5:4 gegen seinen Vereinskollegen Thomas Grund behaupten.Im Semifinale wurde ihm dann wieder Johann Schernthaner als Gegner zugelost, der sich auch klar mit 5:0 durchsetzen konnte. Im zweiten Spiel gelang Franz Kovacs die Revanche für die Vorrundenniederlage gegen Klaus Profunser. Mit einem knappen 5:4 gelang Kovacs der Einzug ins Finale. Dort war aber Schernthaner eine Nummer zu groß für ihn. Mit einem klaren 6:1 holte sich Johann Schernthaner den Titel. Es ist diese Saison bereits der dritte Titel bei den Senioren. Am Saisonende könnte er erstmals alle vier Titel in einer Saison in den Händen halten.