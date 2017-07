25-jähriges Firmenjubiläum: Trausdorfer Friseurin ausgezeichnet

19.07.2017, 08:05 Uhr

Große Gratulantenschar

Neben ihrer Familie, Freunden, Mitarbeitern und Kunden gesellten sich auch SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich sowie Bürgermeister Viktor Hergovich unter die Gratulantenschar. "Magda Inthaler hat vor 25 Jahren den Schritt in die Selbständigkeit gewagt und mit viel Fleiß und Engagement einen gut florierenden Familienbetrieb aufgebaut. In einer Gemeinde muss es eine Grundversorgung an Dienstleistungen geben und dazu gehört auch ein Friseurbetrieb", so Bürgermeister Viktor Hergovich. Auch SPÖ-Ortsvorsitzender Klubobmann Robert Hergovich zollt der Frisörmeisterin seine Anerkennung: "Magda Inthaler bietet mit ihrem Friseursalon nicht nur eine wichtige Dienstleistung an, sondern hat auch eine Begegnungsstelle im Dorf geschaffen. Herzliche Gratulation zu diesem großen Erfolg!"WK-Regionalstellenobmann Franz Nechansky und Regionalstellenleiter Christian Schriefl überreichten Inthaler schließlich ihre Urkunde.