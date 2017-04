27.04.2017, 18:59 Uhr

Anzahl der Beschäftigten massiv gestiegen

BURGENLAND. Im Burgenland ist die Anzahl der Beschäftigten in den letzten Jahren massiv gestiegen. In Summe gab es 2016 über 100.900 unselbstständig Beschäftigte – 2010 waren es noch ca. 92.300. Maßgeblich verantwortlich für diesen Anstieg sind vor allem die burgenländischen Unternehmen. Sie sind mit 59 Prozent mit Abstand der größte Arbeitgeber im Land.



Im öffentlichen Bereich sind 39 Prozent der Beschäftigten zu finden, in der Land- und Forstwirtschaft sind es lediglich 2 Prozent.



Auch im Bundesländervergleich kann sich die burgenländische Wirtschaft bei der Entwicklung der unselbstständig Beschäftigten 2010 – 2016 sehen lassen. Mit einem Plus von 9,3 Prozent in sechs Jahren liegt es auf Platz zwei hinter Vorarlberg mit einem Plus von 10,4 Prozent und vor Tirol auf Platz drei mit einem Plus von 9,0 Prozent.

