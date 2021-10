Am Sonntag, 10. Oktober, stand beim Ennser Alpenverein wieder Familien-Wandern am Programm. 22 Familienwanderer aus der Region Enns-St. Valentin wanderten auf den Pfaden der alten Ritter.



ENNS, ST. VALENTIN. Vorbei am Hungerturm ging es auf die Gipfel des Hirschwaldsteins, des Zederbauernspitzes und des Ochsenkogels. "Abschließend haben wir uns noch auf der Burg Altpernstein umgesehen und gestärkt", so Martina Aschauer, Übungsleiterin Familienbergsteigen vom Alpenverein Neugablonz-Enns.

Nächstes Highlight am Nationalfeiertag



Das nächste Highlight beim Ennser und Valentiner Alpenverein als Mitveranstalter findet am Nationalfeiertag, Dienstag, 26. Oktober, ab 9 Uhr mit dem Fit-Wandertag statt: Die Runde führt in rund 14 Kilometern vom Volksheim St. Valentin auf die Moar-Hansl-Kapelle zur Labestation in der Kanninger Kirche und wieder zum Volksheim. Treffpunkt der AV-Familien-Wanderer um 8.45 Uhr beim Volksheim St. Valentin, Anmeldung bis Sonntag, 24. Oktober unter 0664/5135227 oder martina.aschauer.z@gmail.com.