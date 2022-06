Sevinc Yildirim eröffnete kürzlich ihre Kinderpraxis im Cape 10 in der Alfred Adler Straße 1.



WIEN/FAVORITEN. Gerade in Favoriten, dem bevölkerungsreichsten Bezirk Wiens, gibt es einen Mangel an Kinderärzten. Dieser wurde kürzlich im Cape 10 ein wenig abgeschwächt: Die Medizinerin Sevinc Yildirim eröffnete in der Alfred Adler Straße 1 eine kinderärztliche Gruppenpraxis.

Gibt es genug Ärzte in Favoriten?

Schon im September 2020 eröffnete Yildirim in der Siebenbrunnenfeldgasse ein Kinder- und Jugendambulatorium. Schon zu dieser Zeit war es das erklärte Ziel der engagierten Ärztin, Wiens größtes Kinder- und Jugendambulatorium anzubieten. "Ich liebe 'meine' Kinder und schaue mit ärztlicher Sorgfalt auf die Gesundheit meiner Patientinnen und Patienten“, so Dr.in Yildirim.

„Uns war es ein besonderes Anliegen, dass wir mithelfen, die Situation deutlich zu verbessern", so Siegfried Meryn, der Mastermind des Cape 10." Medizinische Versorgung muss für alle einfach zugänglich sein und ist gerade in den ersten Lebensjahren für die weitere Entwicklung eines Kindes von großer Bedeutung.“

Team spricht 10 Sprachen



Rund um Dr. Sevinc Yildirim kümmert sich nun ein zehn-sprachiges Team um kleine und größere Patientinnen und Pateienten. Neben der allgemeinpädiatrischen Versorgung bietet sie auch diverse Spezialambulanzen sowie etliche Zusatzangebote als Kassenleistung an.

Kinderärztin Sevinc Yildirim in Aktion. In ihrem Team werden zehn Sprachen gesprochen.

Foto: Gruppenpraxis Dr. Yildirim

hochgeladen von Karl Pufler

„Als Kinderärztin aus vollem Herzen weiß ich, dass der einzig richtige Umgang mit der neuen Situation in der Pädiatrie die Kooperation ist", so Yildirim. "Ich halte dieses Sozialprojekt für die richtige Antwort an die Herausforderungen der heutigen Zeit. Ich freue mich sehr, Teil der Cape 10-Familie zu sein!“

Primärversorgung Sonnwendviertel



Viele helfende Hände unter einem Dach gibt es im Cape 10 auch in der Primärversorgungseinheit (PVE) Sonnwendviertel. Hier gibt es hausärztliche und psychosoziale Betreuung für Kassenpatientinnen und Kassenpatienten. Die Allgemeinmedizinerinnen und -Mediziner Martin Cichocki, Maria Gomez Pellin und Sebastian Huter kümmern sich mit viel Engagement um ihre Patientinnen und Patienten.

Kinderärztin Sevinc Yildirim und Siegfried Meryn eröffneten feierlich die Praxis im Cape 10.

Foto: Gruppenpraxis Dr. Yildirim

hochgeladen von Karl Pufler

Das Expertenteam aus den Bereichen Gesundheits- und Krankenpflege, Psychotherapie, Physiotherapie, Diätologie, Sozialarbeit und Hebammen rundet das umfassende Angebot ab. Die Menschen profitieren dabei besonders von den langen Öffnungszeiten und der interdisziplinären Beratung. Geöffnet ist Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 19 Uhr sowie Mittwoch von 7 bis 17 Uhr.

