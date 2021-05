Kinder und Pädagogen machten eine Reise ins andere Stockwerk.



WIEN/MEIDLING. Eine Reise der besonderen Art unternahm der Kindergarten Gatterhölzl: "Eine Woche Urlaub" hieß das Projekt, das die Betreuerinnen auf die Beine stellten.

Die Reise war jedenfalls Corona-sicher, denn es hieß, vom ersten Stock in das Erdgeschoß zu reisen. So tauschten die beiden Gruppen ihre jeweiligen Räume. Aber das geht natürlich nicht einfach ohne Vorbereitung. Schließlich muss man alles mitnehmen, was man für eine ganze Woche braucht.

Bald geht es los! Die Kinder freuen sich auf die neue Gruppe.

Und wie es sich für einen richtigen Urlaub gehört, sind die Kinder mit dem Sesselzug, Zugtickets, Lunchboxen und Koffern oder Rucksäcken in die neue Gruppe gereist.

Abwechslung im Alltag



Was nach einer lustigen Abwechslung im Corona-Alltag klingt, hat einen fundierten Hintergrund. „Die Idee entstand nach unserer gemeinsamen Fortbildungsveranstaltung zum Thema Raum", ist Sonja Kaske-Friedl, Leiterin des Kindergartens, begeistert.

Spielerisch wird die Merkfähigkeit geübt. Was packe ich in meinen Koffer ein?

"Vor Corona konnten sich die Kinder im ganzen Haus frei bewegen. Dies ist seit der Pandemie nicht mehr möglich. Außerdem sprachen die Kinder oft darüber, dass es derzeit nicht möglich sei, auf Urlaub zu fahren." Das war der Ausgangspunkt für die etwas andere Urlaubsreise.

Kinder bestimmten mit



In einem Gesprächskreis wurde das Thema aufgegriffen und die Kinder gefragt. Die Neugierde nach einer Urlaubsreise war gleich geweckt – und schon wurde besprochen, was man für einen Urlaub braucht: einen Koffer, einen Rucksack, Gewand und vieles mehr.Die Kinder brachten dabei sofort ihre Ideen ein und erweiterten etwa auf einen Kugelschreiber oder auch ein Reiseprospekt.

Die Kinder stimmten mit Punkten, ob per Zug oder mit dem Bus gereist wurde.

So wurde auch abgestimmt, ob mit dem Bus oder mit dem Zug auf Urlaub gefahren wird. Die Eltern waren ebenso von dem Projekt begeistert: Auch bei ihnen war die Vorfreude und die Abenteuerlust geweckt, so die Kindergarten-Leiterin. Die Kinder waren auf jeden Fall begeistert.