Liebe RegionaaautenInnen ich möchte Euch gerne die Radio Wienerlied Sendung von Heute ans Herz legen.

Es präsentiert diese Vater und Tochter Erich Zib und Marion Zib Rolzhauser.

Ich Habe mir diese Sendung angehört aber auch ein bisserl geweint - weil diese so Gefühlvoll gestaltet wurde.

Dafür möchte ich auch in meinen Namen mal ein Danke aussprechen.

Alle Fotos sind aus meinen Fotokisterl das sind die Meinigen auf die ich Stolz bin ©rb31.

Ja somit verabschiede ich mich in diesen Fall und möchte Euch allen ein Schönes Weihnachtsfest und einen Gesundes Neus 2022 wünschen.

Bis wir wieder diese beliebte Radio Wienerlid Sendung präsentieren und Hören können.

Eure Renate Blatterer

Radio Wienerlied Sendung Weihnachtssendung