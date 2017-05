Besuch im Heinz-Nittel-Hof in Floridsdorf

09.05.2017, 14:11 Uhr

Gut, daß wir uns erst zum Mittagessen getroffen hatten, so konnte sie mich lotsen, andernfalls bräuchte man Navigationshilfen um sich nicht zu verlaufen. Die Anlage besteht aus (bin mir nicht ganz sicher) 68 oder 69 Stiegen....Wien-Wiki weiß dazu folgendes:Heinz-Nittel-Hof (21, Ruthnergasse 89-91, Brünner Straße 140, Skraupstraße 24, Schwanngasse 11, Berzeliusgasse 14), städtische Wohnhausanlage (1.430 Wohnungen, Tiefgarage mit 1.200 Stellplätzen, komfortable Infrastruktur) in Großjedlersdorf I, errichtet auf den Marco-Polo-Gründen, erbaut nach Plänen von Harry Glück, benannt (23. November 1982 Gemeinderatsausschuss) nach dem am 1. Mai 1981 von Terroristen ermordeten Stadtrat Heinz Nittel. Die Wohnhausanlage besteht aus vier unterschiedlich großen Wohnblöcken, die schlangenförmig, von einem Schulgelände unterbrochen, von Westen nach Osten verlaufend angeordnet sind. Zwischen den Blöcken erstreckt sich eine weitläufige Hügellandschaft, die einerseits die Gebäude voneinander trennt und andererseits dem ursprünglich ebenen Gelände einen idyllischen Charakter verleiht. Die Skulptur "Katharina von Österreich" auf der Marco-Polo-Promenade schuf Gerda Fassel (1983).