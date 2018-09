Marco Seltenreich: Achtung, Denken ist erlaubt!

24.09.2018, 17:13 Uhr

Marco Seltenreich möchte mit seinen Kurzgeschichten zum Hinterfragen und Nachdenken anregen.

FLORIDSDORF. Erinnern Sie sich an den Mann mit der Wollmütze? Er stand in den Achtzigerjahren jeden Tag bei der Bushaltestelle Dirnelstraße an der Prager Straße, bekleidet mit einer Wollmütze, Sandalen und einem Staubmantel – bei jedem Wetter. Der Floridsdorfer Autor Marco Seltenreich, den das Geheimnis rund um den Mann mit der Wollmütze seit Kindheitstagen beschäftigt, hat dem Strebersdorfer in seinem neuen Buch "Gut Holz" eine Kurzgeschichte gewidmet.

"Der Mann mit der Wollmütze, wie er genannt wurde, wartete jahrelang an der Bushaltestelle auf seine Frau und seine Kinder", löst Seltenreich das Rätsel. "Sie sind auf Urlaub gefahren und nie wieder nach Hause gekommen, da sind einen tödlichen Autounfall hatten. Der Mann sollte seine Familie an dieser Haltestelle abholen, hier wären sie vom Urlaub zurück gekehrt.""Am Straßenrand" ist eine von 14 "Selbstdenkgeschichten", die zusammen mit sieben "Mitdenkgedichten" Seltenreichs zweites Buch bilden. "Ich möchte wie im ersten Buch `Im Wahrieté´den Lesern Geschichten erzählen, die lange nachhallen und über die man sich noch Tage später Gedanken macht. Das sind zum einen Rätsel wie eben der Mann mit der Wollmütze, zum anderen Erzählungen, die zum Nachdenken anzuregen", erklärt Seltenreich, der Am Spitz aufwuchs und heute in der Schwarzlackenau wohnt.Seltenreichs Geschichten sind skurril und lassen entweder das Ende offen oder den Leser mit dem Gefühl zurück, auf Glatteis geführt worden zu sein. "Die Leser sollen die Geschichten entweder selbst zu Ende denken oder sich fragen, ob sie wirklich stimmen können. Ich möchte, dass die Menschen wieder Denken. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen, aber ich bin schockiert, auf welchem Niveau die Leute heutzutage sind."Der Jugend attestiert Seltenreich fehlende Empathie und eine noch nie dagewesene Ich-Bezogenheit, gepaart mit mangelnder Bildung: "Die Jugend ist überhaupt nicht mehr fähig, Entscheidungen zu treffen oder Informationen zu hinterfragen. Die Fundamente ihres täglichen Lebens gründen auf Jugendlichen aus dem Internet. Sie werden von You-Tubern erzogen."Als Vater von 14-jährigen Zwillingen weiß Seltenreich, wovon er spricht. "Kinder nehmen kein Buch mehr in die Hand. Ein Buch ist für sie wie ein Grammophon. Sie glauben blind, was ihnen Influencer erzählen. Diese You-Tube-Influencer sind aber nicht berühmt, weil sie etwas können, sondern weil sie sich nichts pfeifen", kritisiert der Floridsdorfer. "Ich weiß, ich klinge wie ein alter Mann, der sich über die Jugend aufregt. Das gab es in jeder Generation, aber die Geschwindigkeit, mit denen die Kinder verdummen, hat massiv zugenommen. Die wissen nicht einmal, wer Napoleon oder Sherlock Holmes sind. Dafür kennen sie die Kardashians." Die Familie Kardashian sucht man in "Gut Holz" vergeblich, dafür lernt man den listigen Astronom Magnus Lochler und Heinz, der sich in einer Beziehung mit einem Baum befindet, kennen. Wer also eine Lektüre mit Wendungen und A-ha-Erlebnissen sucht, dem sei Marco Seltenreich empfohlen."Gut Holz – Neue Selbstdenkgeschichten und Mitdenkgedichte" von Marco Seltenreich ist bei amazon als Taschenbuch um 13,80 Euro sowie als E-Book um 7,99 Euro erhältlich.