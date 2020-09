Wer wünscht es sich nicht. Gesund und aktiv zu bleiben ins hohe Alter. Wie das geht und nebenbei auch riesigen Spaß macht, erfuhr das Publikum in Markgrafneusiedl. Für einen musikalischen Beginn sorgte die talentierte Sängerin Maibritt „Die Stimme aus dem Marchfeld“. Sie stelle unter anderem ihren zweiten neuen Song „Barfuß durch den Sand“ vor und sorgte für hervorragende Stimmung. Gastgeberin Renate Kunz konnte bei herrlichem Wetter die Besucher zu einem informativen Sommerabend in ihrem Innenhof des Seminar und Behandlungshauses Markgrafneusiedl begrüßen. Ingrid Riegler (VABO-N) überzeugte das Publikum mit gesunder und hochwertiger Zellnahrung. Weitere Vorträge sind in den Bundesländern geplant. Durch das Programm führte Petra Schwarz ( ORF)